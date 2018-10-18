BURAK CAN KARAMANOĞLU CİNAYETİNDE MÜTALAA (1)

* Tutuklu sanık Gökhan Koca hakkında "Olası kasıtla adam öldürmek" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi.
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Berkin Elvan'ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart 2014 tarihinde Okmeydanı'nda çıkan olaylarda öldürülen Burak Can Karamanoğlu cinayeti ile ilgili olarak biri tutuklu, 5 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Gökhan Koca hakkında "Olası kasıtla adam öldürmek" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 21'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu Gökhan Koca getirildi. Tutuksuz sanık Volkan Gezer ile şikayetçi Halil Karamanoğlu da duruşmada hazır bulundu.
Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
-Olayla ilgili görüntü
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi
KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum