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BURAK CAN KARAMANOĞLU CİNAYETİNDE MÜTALAA (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

  * Tutuklu sanık Gökhan Koca hakkında "Olası kasıtla adam öldürmek" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi.

* Tutuklu sanık Gökhan Koca hakkında "Olası kasıtla adam öldürmek" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Berkin Elvan'ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart 2014 tarihinde Okmeydanı'nda çıkan olaylarda öldürülen Burak Can Karamanoğlu cinayeti ile ilgili olarak biri tutuklu, 5 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Gökhan Koca hakkında "Olası kasıtla adam öldürmek" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 21'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu Gökhan Koca getirildi. Tutuksuz sanık Volkan Gezer ile şikayetçi Halil Karamanoğlu da duruşmada hazır bulundu.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
-Olayla ilgili görüntü

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