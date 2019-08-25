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BURAK DEMİR'İN TIR'IN ALTINDA EZİLMESİ MOTOKURYELERCE PROTESTO EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bir iş yerinde motokuryelik yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Demir'in ailesi ve arkadaşları, kazayı protesto etti.

İSTANBUL,(DHA)
Arnavutköy'de bir iş yerinde motokuryelik yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Demir'in ailesi ve arkadaşları, kazayı protesto etti. Eylem sırasında yapılan basın açıklamasında, motokuryelerin yaşadıkları sıkıntılar dile getirildi.
Çalıştığı iş yerinden 17 Ağustos tarihinde aldığı yemek siparişlerini müşterilerine teslim edip, iş yerine geri dönen motokurye Burak Demir(16), yolda bir minibüse çarptıktan sonra TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Acılı aile, çocuklarının komi olarak işe başladığını, ancak ehliyeti olmadığı halde motosikletle servise gönderildiğini söyleyerek, çocuklarının ölümünden iş yerinin suçlu olduğunu ileri sürdü.
Sosyal medya aracılığıyla haberleşen Burak Demir'in arkadaşları ve ailesi, yaşanan kazayı protesto etmek amacıyla Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup üyeleri, ellerinde pankart ve dövizler olduğu halde, "Kaza Değil Cinayet" sloganları attı.
Grup adına okunan basın açıklamasında, "Bizler patron ve müşteri baskısı altında çalışan motokuryeleriz. Geçtiğimiz günlerde Burak kardeşimizi kaybettik. Keşke o şimdi burada olsaydı da yaşadıklarımızı sizlere anlatsaydı. Yaşayacak çok günleri vardı. Ancak kaybettik kendisini. Burak Demir 16 yaşındaydı. Dürümcüde komi olarak çalışırken, motosikletli kurye olarak çalıştırılmaya başlatıldı. Bizler çok fazla sigortasız çalıştırılmaya mecbur bırakılıyoruz. Ehliyetsiz çalışanlar da var. Biz motorcuların çalışma koşulları insanı olmaktan çok uzak. Burak kardeşimizi de olduğu gibi kötü koşullarda çalışmanın maliyeti hayatımızı kaybetmek oluyor. Uzun sürelerde çalıştırılıyoruz. Düşük ücretlerle çalışıyoruz" denildi.
Eylem sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Grup üyleri, Burak Demir'in mezarına giderek çiçek bıraktı. Eylem sona ererken bazı kişiler arasından arbede yaşandı. Polis araya girerek olayların büyümesini önledi.

Görüntü Dökümü:
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-Eylemden görüntüler
-Pankart ve dövizler
-Bazı kişiler arasından yaşanan arbede
-Polisin araya girmesi
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ARŞİV
-Kazaya ilişkin görüntüler

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