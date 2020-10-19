Burak Deniz aşka geldi! Didem Soydan'lı paylaşım

Didem Soydan ile Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu.

İkilinin aşkları geçtiğimiz hafta belgelendi. Ünlü oyuncu, Soydan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Çıkan haberlerin ardından Deniz, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, yayınladığı kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.

Burak Deniz, daha önce kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi ile aşk yaşamıştı. Didem Soydan da, Can Bonomo ve Lider Şahin ile birlikteydi.

