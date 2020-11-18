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Burak Deniz babasının cenazesine neden katılamadığını açıkladı

18.11.2020 09:33 | Son Güncelleme:
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Burak Deniz babasının cenazesine neden katılamadığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde babası Teoman Deniz'i kaybeden oyuncu Burak Deniz, 'cenaze törenine katılmadı' haberlerine açıklık getirdi. Deniz, İzmit'teki cenaze törenine yetişemediğini söyledi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Son dönemin ünlü oyuncularından Burak Deniz, Nişantaşı'ndaki bir spor salonunda objektiflere yansıdı.

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Yaklaşık bir buçuk saat spor yapan oyuncu, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Teoman Deniz'in İzmit'teki cenaze törenine katılmadığına ilişkin çıkan haberlere açıklık getirdi.

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Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Deniz, cenazeye yetişemediğini ve hayatta olduğu dönemde babasıyla arasının kötü olmadığını açıkladı. Oyuncu, "Sadece zamansal açıdan yetişemedim sonrasında vedalaştık öyle yazıldığı gibi babamla bir problemim yoktu" dedi.

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Burak Deniz ayrıca setlerdeki ortamı güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise, "Olabildiğince önlemler alınıyor. Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız herkes kadar bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor o yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz" cevabını verdi.

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Deniz, bir süredir model Didem Soydan ile aşk yaşıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İstanbulla İzmit arası kaç saat la rahmetlnin haberini alıp arabana binip gitmen 2 saat en fazla, babanın cenazesine gitme 2 kürek toprak atma git spor salonunda 1.5 saat sporunu yap manken sevgilinle keyfine bak etme bulma dünyası yarın çocuğunda sana aynısını yapar...

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