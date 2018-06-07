MAGAZİN

Burak Deniz ile Büşra Develi ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Burak Deniz ve Büşra Develi cephesinden de kötü haber geldi!

Burak Deniz ile Büşra Develi ayrıldı mı?

Oyuncu Büşra Develi, FOX'taki 'Bizim Hikaye'de 'Barış'ı canlandıran Burak Deniz ile 3 yıldır aşk yaşıyor. Ancak Büşra Develi Instagram hesabından sevgilisi Burak Deniz ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

Büşra Develi ortak fotoğraflarını kaldırırken Burak Deniz'in sevgilisi ile birlikte olan fotoğrafları hala Instagram hesabında duruyor.

AYRILIK NEDENİ KISKANÇLIK KRİZİ Mİ?

İddialara göre ayrılık sebebi, Büşra Develi’nin yaşadığı kıskançlık krizi.

Geçen günlerde sezon finali yapan 'Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncuları ve tüm dizi ekibi keyifli bir akşam yemeği eşliğinde bir araya gelmiş, daha sonra da parti yapmıştı. Bu da ikili arasında patlamaya neden olmuş.

Kıskançlığa konu olan isim henüz bilinmiyor. Taraflardan da bir açıklama gelmedi.

5b192fd166a97c43510e5e4f

DÜN İKİ BOŞANMA BİRDEN OLDU!

Müzisyen Ozan Doğulu ile eşi, 3 kızının annesi Ece Doğulu 11 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Daha önce eşini aldattığı iddia edilen Ozan Doğulu ''Bugün evliliğimizi sonlandırdık. Yolumuza Alya, Lila ve Elya'nın anne-babası olarak devam edeceğiz'' dedi.

10 yıllık evli Mustafa-Emina Sandal da Beykoz Adliyesi’nde dün boşandı.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Cemre'nin tezgah isyanıCemre'nin tezgah isyanı
Gonca Vuslateri'den Kerem Alışık açıklaması: "Aşık olsam..."Gonca Vuslateri'den Kerem Alışık açıklaması: "Aşık olsam..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burak deniz büşra develi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cemre'nin tezgah isyanı

Cemre'nin tezgah isyanı

Gonca Vuslateri'den Kerem Alışık açıklaması: "Aşık olsam..."

Gonca Vuslateri'den Kerem Alışık açıklaması: "Aşık olsam..."

Hadise’nin davasında 200 bin liralık bilirkişi çıkmazı

Hadise’nin davasında 200 bin liralık bilirkişi çıkmazı

Burcu Esmersoy co-pilot oldu

Burcu Esmersoy co-pilot oldu

Baş başa kutlama

Baş başa kutlama

Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su yoga dersi verdi

Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su yoga dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.