Burak Deniz ile Büşra Develi ayrıldı mı?

Oyuncu Büşra Develi, FOX'taki 'Bizim Hikaye'de 'Barış'ı canlandıran Burak Deniz ile 3 yıldır aşk yaşıyor. Ancak Büşra Develi Instagram hesabından sevgilisi Burak Deniz ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

Büşra Develi ortak fotoğraflarını kaldırırken Burak Deniz'in sevgilisi ile birlikte olan fotoğrafları hala Instagram hesabında duruyor.

AYRILIK NEDENİ KISKANÇLIK KRİZİ Mİ?

İddialara göre ayrılık sebebi, Büşra Develi’nin yaşadığı kıskançlık krizi.

Geçen günlerde sezon finali yapan 'Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncuları ve tüm dizi ekibi keyifli bir akşam yemeği eşliğinde bir araya gelmiş, daha sonra da parti yapmıştı. Bu da ikili arasında patlamaya neden olmuş.

Kıskançlığa konu olan isim henüz bilinmiyor. Taraflardan da bir açıklama gelmedi.

DÜN İKİ BOŞANMA BİRDEN OLDU!

Müzisyen Ozan Doğulu ile eşi, 3 kızının annesi Ece Doğulu 11 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Daha önce eşini aldattığı iddia edilen Ozan Doğulu ''Bugün evliliğimizi sonlandırdık. Yolumuza Alya, Lila ve Elya'nın anne-babası olarak devam edeceğiz'' dedi.

10 yıllık evli Mustafa-Emina Sandal da Beykoz Adliyesi’nde dün boşandı.

