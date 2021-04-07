Burak Genççelebi kimdir, memleketi neresi? İşte düşen uçakta şehit olan yüzbaşının kimliği

Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait bir NF-5 uçağı, 7 Nisan 2021'de saat 14:15'te bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre; 1xNF-5 tipi uçağın pilotu Burak Genççelebi, kazada şehit oldu. Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından yapılan açıklamada; pilotun şehit olduğu açıklandı. Yüzbaşı Burak Genççelebi'nin gösteri pilotluğu yaptığı açıklandı.

36 yaşlarında olduğu öğrenilen Burak Genççelebi'nin İzmir'in Çiğli ilçesinden geldiği ve bir yıldır Konya'da bulunduğu öğrenildi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, pilotun 2007'den beri uçuş yaptığını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.’’ ifadelerini kullandı.

