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Burak Hakkı ayrılık acısını çabuk unuttu! Genç sevgilisiyle sarmaş dolaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:58 | Son Güncelleme

Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan geçtiğimiz ay ayrılan oyuncu Burak Hakkı (48), genç sevgilisiyle Bodrum'da objektiflere yakalandı.

Burak Hakkı ayrılık acısını çabuk unuttu! Genç sevgilisiyle sarmaş dolaş

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Burak Hakkı, dört yıldır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Hara Pappa ile nikah masasından dönerek geçtiğimiz ay ayrılmıştı.

Burak Hakkı (3)

Ayrıldıktan sonra soluğu Bodrum'da alan Burak Hakkı, önceki gün Bodrum'daki Azka Otel'in plajında genç bir kadın ile sarmaş dolaş görüntülendi.

Burak Hakkı (4)

Genç kadın ile denizde romantik anlar yaşayan Hakkı, güneşlendiği sırada eliyle kadının yüzünü okşaması dikkatlerden kaçmadı.

Burak Hakkı (5)

Uzaktan kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden Burak Hakkı, sevgilisiyle birlikte plajdan ayrıldı.

Burak Hakkı (7)

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