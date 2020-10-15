Burak Hakkı ceviz hasadına başladı! Paylaşımına beğeni yağdı

48 yaşındaki oyuncu Burak Hakkı, oğlu Rüzgar doğduktan sonra tarıma merak sarmıştı. Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada çiftlik kurmuştu.

Burada organik sebze-meyve yetiştiren oyuncu, emeklerini karşılığını almaya devam ediyor.

Yılın büyük bir kısmını çiftliğinde geçiren Hakkı, önceki gün ceviz hasadına başladı.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Traktörün başına geçen Hakkı, o anları sosyal meyda hesabından yayınladı. Hummalı bir şekilde çalışan oyuncu, cevizleri toplayıp yıkadı.

Burak Hakkı'nın paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



Oyuncu, daha önce katıldığı bir programda yeni hayatıyla ilgili şu sözleri söylemişti:

Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor. 2008 yılında oğlum Rüzgar doğdu. O doğduğu zaman onun geleceği için bir şeyler yapmak istedim. Aynı yıl bu araziyi aldım. Ailem 20 yıldır Gelibolu'da yaşıyor. Yaklaşık 10 yıldır da bahçe ile meşgul oluyoruz, toprakla uğraşmayı çok seviyorum.

