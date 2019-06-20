MAGAZİN

Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı... 'Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sardı. Ünlü isim Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor. Hakkı hayatından kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı... 'Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ!'

Burak Hakkı oğlu Rüzgar doğduktan sonra hayalini kurduğu çiftliğe 2008 yılında kavuşmuştu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya başladı.

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Burak Hakkı, tarlasını sularken çekilen fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Burak Hakkı, bu fotoğrafın altına "Çalışmak bizim işimiz. Alet işler, el övünür" notunu düştü.

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Burak Hakkı bu fotoğrafı ise "'Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ' Başka atasözü?" notuyla paylaştı.

Burak Hakkı, Bereket TV'de yayınlanan Ziraat Mühendisi Selahattin Yılmaz'ın sunduğu 'Artı Gündem' programına konuk olmuş, yeni hayatını anlatmıştı.

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