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Burak Kapacak yüzde 100’le oynadı

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Bursaspor’un ofansif yönde etkili isimleri arasında gösterilen ve Giresunspor karşısında A takım formasıyla ilk golünü atan Burak Kapacak, verdiği paslarda da yüzde 100’lük isabet oranı yakaladı.

Burak Kapacak yüzde 100’le oynadı

Bursaspor’un gözde isimleri arasında yer alan Burak Kapacak, Giresunspor maçında ilkleri yaşadı. A takım formasıyla ilk kez fileleri sarstığı karşılaşmada etkili oyunuyla da dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, toplamda attığı 22 pasın 22’sinde de isabet sağladı.

Sezonun ilk iki maçında yaptığı top kayıplarıyla şaşırtan Burak’ın performansının, Giresunspor karşında bir nebze olsun artması teknik heyeti sevindirdi.

Birçok takımın transfer listesinde başı çeken Burak Kapacak’ın, Bursaspor’da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

(İHA)

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