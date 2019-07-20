Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı

Selçuk BAŞAR/ŞALPAZARI, (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yamaç'ın sağ gözünü kaybetme riski olduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası'nda meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Burak Yamaç, tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Yamaç, çevredekilerin yardımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yamaç'ın sağ kaşının üzerinden mermi girişi tespit edildi. Maganda kurşunu ile yaralandığı belirlenen Burak Yamaç'ın sağ gözünü kaybetme riski olduğu ifade edildi.

Jandarma, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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