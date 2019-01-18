Burak Kılanç'tan 'YKS yerleştirme raporu' yorumu

İSTANBUL, (DHA) - İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, YÖK'ün il ve bölge bazında yayımladığı 2018 YKS yerleştirme raporunun sonuçlarını değerlendirdi. YÖK'ün veri diktatörlüğünün önüne geçtiğini söyleyen Kılanç, "Bu çalışma verinin işlendikten ve faydalı bir hale getirildikten sonra başka çalışmalar için ilgili taraflarla paylaşılması için çok önemli bir örnektir" dedi.

2018 YKS İl - Bölge Yükseköğretim Başarı Atlası’nı yayınlandı. Buna göre, İstanbul'da oturanların büyük bölümü aynı kentte bir üniversiteyi tercih ederken, Osmaniye'deki öğrencilerin yüzde 85'i farklı kentlere gitti. Rapor hazırlanırken 2018 YKS'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 aday ve bu adayların içinden üniversiteye yerleşen 857 bin 232 adayın verilerinden yararlanılarak; il il, bölge bölge, yükseköğretime geçiş dinamiklerini betimleyen göstergeler oluşturuldu.

"DEVLET KURUMLARININ VERİLERİ PAYLAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Rapordan birçok kişi ve kurumun faydalanacağını belirten İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Kılanç, "Uluslararası literatürde 'veri diktatörlüğü' diye bir kavram var, yani verinin paylaşılmaması. Bence YÖK'ün bu çalışması verinin işlendikten ve faydalı bir hale getirildikten sonra başka çalışmalar için ilgili taraflarla paylaşılması çok önemli bir örnektir. Bu ve buna benzer örneklerin devlet kurumları nezdinde çoğalmasını bekliyoruz" diye konuştu.