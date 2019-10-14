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Burak Özçivit Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu Altınyıldız Classics için 3’üncü kez objektiflerin karşısına geçti.Erkek giyim sektörünün önde gelen markası Altınyıldız Classics, başarılı oyuncu Burak Özçivit ile birlikteliğine 3’üncü yılında da devam ediyor.

Burak Özçivit Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti

Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu Altınyıldız Classics için 3’üncü kez objektiflerin karşısına geçti.
Erkek giyim sektörünün önde gelen markası Altınyıldız Classics, başarılı oyuncu Burak Özçivit ile birlikteliğine 3’üncü yılında da devam ediyor. Altınyıldız Classics 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak Özçivit, oldukça keyifli geçen çekimlerde tüm kıyafetlerin seçim aşamalarında yer aldı.
Burak Özçivit’in stilinden ilham alan Altınyıldız Classics 2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, tarzıyla dikkat çeken stil sahibi erkeğin her gününe eşlik ediyor. Her biri kendi içerisinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlar sayesinde her parça hem şık hem de casual tarzda yorumlanabiliyor. Koleksiyonun öne çıkan parçalarından çizgili lacivert ceket, gömlek ve kravatla ofise, tişört ve puffer yelekle hafta sonuna devam edebilme özelliği ile bu çok yönlü stilin en iyi temsilcilerinden biri oluyor.
Gri ve haki, kahve tonlarının başrolde olduğu koleksiyonda saks ve kiremit tonları kış stiline renk katarken çizgi desenleri de sezona hareket katıyor.
Sonbahar ve kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte devreye giren trikolar ve kalın örgü kazaklar sıcak dokulara gönderme yaparken kışın olmazsa olmazı paltolar doku ve kesimleriyle fark oluşturuyor. Klasik palto modellerine yapılan küçük modern dokunuşlar tek parça ile iddialı bir stil oluşturmaya yetiyor.
Takım elbiselerde ise kruvaze gibi modern kesimlerin yanı sıra farklı renk ve dokularda tasarlanan, yelek, ceket ve pantolondan oluşan kombinli takım elbiseler sezondaki katmanlı giyim trendine öncülük ediyor. Stil sahibi erkeğin her gününe eşlik eden koleksiyon smart ve casual tarzdaki parçaların yanı sıra özel geceler için de smokin tasarımlarına yer veriyor.

Burak Özçivit Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti

Burak Özçivit Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti

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