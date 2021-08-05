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Burak Özçivit: Bunu yapanların gerçekten yatacak yerleri yok

05.08.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kuruluş Osman' dizisinde boy gösteren Burak Özçivit de Instagram hesabından yangınlar hakkında açıklama yapmayı ihmal etmedi.

Burak Özçivit: Bunu yapanların gerçekten yatacak yerleri yok

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangıları hayatı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Yangın bölgesinden bir video paylaşan oyuncu Burak Özçivit, yangınları söndürmek için çalışan herkese teşekkür etti.

Özçivit, paylaşımında; "Gözünün alabildiğine yanan ormanları görmek yürek dayanmıyor. Bunu yapanların gerçekten yatacak yerleri yok. Bu süreci kontrol etmek için çaba harcayan herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık hakkınız ödenmez. Bir an evvel bu afetten kurtulmak ve güzel günlerin gelmesi umuduyla" ifadelerini kullandı.

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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