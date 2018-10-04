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Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'da oynayacak mı? Flaş gelişme

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2018 20:23 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul ile bir süredir adı anılan Burak Özçivit için yeni bir iddia gündeme geldi. Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Burak Özçivit'in Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayıp oynamayacağıyla ilgili muammaya son noktayı koydu.

Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'da oynayacak mı? Flaş gelişme

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında Özçivit ile yapım şirketi arasındaki pürüzlerin giderildiğini duyurdu. İşte Eyüboğlu'nun, 'Önce Baba, Sonra Osmangazi Olacak' başlıklı yazısı...

"2017-2018 sezonunda marka yüzü yaptığı Burak Özçivit’e 2.5 milyon TL ödeyen Altınyıldız, sözleşme yeniledi. Oyuncu, bu kez 3 milyon TL’ye anlaştığı Altınyıldız Classics’in yeni koleksiyonuna modellik yaptı...

Yeri gelmişken Özçivit fanlarının ısrarla yanıt aradığı iki konuya da açıklık getireyim. Tekden Film’le ‘Diriliş Osman Gazi’yi oynaması için el sıkışan oyuncuyla, yapım şirketi arasındaki pürüzler önceki gün giderildi. Özçivit, ‘Diriliş’e, Ertuğrul dönemi bittikten sonra ‘Diriliş Osman Gazi’ olarak başlayacak..."

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul

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