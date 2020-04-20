Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için marşmelov pişirdi

Şu sıralar vaktinin tamamını eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile geçiren Burak Özçivit, önceki akşam Fahriye Evcen’e bahçede ateş yakıp marşmelov pişirdi. Evcen de bu anları “Şanslı kadın” notuyla paylaştı.





