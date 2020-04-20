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  4. Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için marşmelov pişirdi

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için marşmelov pişirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 12:30 | Son Güncelleme

Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de oğulları Karan ile birlikte herkes gibi eve kapandı. Özçivit, Fahriye Evcen'e bahçede ateş yakıp marşmelov pişirdi.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için marşmelov pişirdi

Şu sıralar vaktinin tamamını eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile geçiren Burak Özçivit, önceki akşam Fahriye Evcen’e bahçede ateş yakıp marşmelov pişirdi. Evcen de bu anları “Şanslı kadın” notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit, fahriye evcen,

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