Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için marşmelov pişirdi

\u015eu s\u0131ralar vaktinin tamam\u0131n\u0131 e\u015fi Fahriye Evcen ve o\u011flu Karan ile ge\u00e7iren Burak \u00d6z\u00e7ivit, \u00f6nceki ak\u015fam Fahriye Evcen\u2019e bah\u00e7ede ate\u015f yak\u0131p mar\u015fmelov pi\u015firdi. Evcen de bu anlar\u0131 \u201c\u015eansl\u0131 kad\u0131n\u201d notuyla payla\u015ft\u0131.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Kartal'da korkun\u00e7 olay! Yanan otomobilden \u00e7\u0131kt\u0131Estetiksiz halini g\u00f6r\u00fcnce inanamayacaks\u0131n\u0131z!Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n Ay\u015fecik'i Zeynep De\u011firmencio\u011flu de\u011fi\u015fimiyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131!
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