MAGAZİN

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i aldattı mı? Olay görüntüler

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Fahriye Evcen ile evlenen Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu markanın lansmanındaydı. Ortaya atılan iddialara göre Özçivit sarışın bir kadınla fazla samimiydi

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i aldattı mı? Olay görüntüler

Bir giyim markasının yüzü olan oyuncu Burak Özçivit, dün lansman gecesinde sarışın bir kadınla samimi şekilde görüntülendi.

Instagram'da 'gazetemagazin' isimli hesaptan atılan videoda Burak Özçivit'in, yanına gelen sarışın bir kadın ile samimi şekilde kulaktan kulağa konuştuğu iddia edildi. Geceye Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen katılmamıştı.

EVLİLİKLERİNDE KRİZ OLDUĞU KONUŞULUYOR

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 29 Haziran 2017'de evlenmişti. Evliliklerinde henüz birinci yılı tamamlamayan çift hakkında son zamanlarda birçok iddia ortaya atıldı. O iddialardan biri de, Fahriye Evcen'in kıskançlıklarıydı.

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Anahtar Kelimeler:
fahriye evcen Burak Özçivit

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