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Burak Özçivit: Her şeyim var, hayattan zevk almıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Burak Özçivit de şöhret hastalığı olarak bilinen 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı! Özçivit gelen teklifleri şimdilik kabul etmiyor

Burak Özçivit: Her şeyim var, hayattan zevk almıyorum

Güneş Gazetesi'nin haberine göre yıllar önce Meryem Uzerli’nin yakalandığı ve tüm Türkiye’nin bilmesini sağladığı tükenmişlik sendromuna yakışıklı oyuncu Burak Özçivit de yakalandı.

Yıllardır aralıksız çalışan Burak Özçivit'in, bu rahatsızlığı yüzünden psikoloğa gittiği ortaya çıktı.

'HİÇBİR ŞEYDEN ZEVK ALAMIYORUM'

Doktoruna içini döken Burak Özçivit, “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği öğrenildi.

Bu sorunu yüzünden tedavi sürecine başlayan Burak Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen’in de destek olduğu öğrenildi.

"SEVDİĞİM KADINLA EVLENDİM"

Eşiyle ilgili de doktoruyla konuşan Burak Özçivit'in, “Ben sevdiğim kadınla evlendim. Bana her zaman yardımcı oldu, oluyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu rahatsızlığı yüzünden yeni sezon için gelen işleri de geri çevirdiği söylenen Burak Özçivit, yakın zamanda ekranlarda görünmeyecek.

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Burak Özçivit Burak Özçivit tükenmişlik

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