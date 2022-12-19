MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Özçivit Katar'da! Korumalar arasında güçlükle yürüyebildi

Burak Özçivit Katar'da! Korumalar arasında güçlükle yürüyebildi

19.12.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden baba olmak için gün sayan Burak Özçivit, Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemek için Katar'a gitti. Oyuncu Burak Özçivit burada yoğun ilgiyle karşılandı ve korumalar arasında güçlükle yürüyebildi. Oyuncunun o anları sosyal medyada gündeme geldi.

Burak Özçivit Katar'da! Korumalar arasında güçlükle yürüyebildi

Taciz suçlamalarıyla gündemde olan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya geldiği için eleştirilen oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak Katar'a gitti.

Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemek için Katar'da olan oyuncuya ilgi yoğundu. Öyle ki Fahriye Evcen ile evli olan oyuncu korumaların arasında bile yürümekte zorlandı.

3

Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Burak Özçivit onca korumanın arasında dahi zor anlar yaşadı.

3548394_0cd5f280757c82f256fac55c55829b34_640x640
Özçivit ile fotoğraf çektirmek için uzun sıralar oluşurken oyuncu o anları da sosyal medyasında paylaştı.

as

O paylaşım olay oldu! Herkes konuşunca... O paylaşım olay oldu! Herkes konuşunca...

Ekran görüntüsü 2022-12-19 072012

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi terk etmişti! Gökhan Özen Los Angeles'ta kalp krizi geçirdiTürkiye'yi terk etmişti! Gökhan Özen Los Angeles'ta kalp krizi geçirdi
Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdiAleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi
Transparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktüTransparan elbisesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Oyuncu özçivit

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Elon Musk ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Elon Musk ile sohbet etti

98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı

98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı

İlginizi Çekebilir

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.