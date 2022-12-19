Burak Özçivit Katar'da! Korumalar arasında güçlükle yürüyebildi

Taciz suçlamalarıyla gündemde olan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya geldiği için eleştirilen oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak Katar'a gitti.

Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemek için Katar'da olan oyuncuya ilgi yoğundu. Öyle ki Fahriye Evcen ile evli olan oyuncu korumaların arasında bile yürümekte zorlandı.

Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Burak Özçivit onca korumanın arasında dahi zor anlar yaşadı.



Özçivit ile fotoğraf çektirmek için uzun sıralar oluşurken oyuncu o anları da sosyal medyasında paylaştı.





