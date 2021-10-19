Burak Özçivit, Kuruluş Osman'daki set çalışanlarına hakaret etti mi? İlk açıklama

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü. Özçivit'in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne süren set çalışanları, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, "Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir" diye konuşmuştu.

Özçivit, başrolünde oynadığı dizinin set çalışanlarına hakaret ve küfür ettiği yönündeki suçlamalar ile ilgili “Benim çizgim, duruşum, aile tavrım belli. Birebir beni ilgilendiren bir durum değil” şeklinde konuştu.



