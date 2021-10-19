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  4. Burak Özçivit, Kuruluş Osman'daki set çalışanlarına hakaret etti mi? İlk açıklama

Burak Özçivit, Kuruluş Osman'daki set çalışanlarına hakaret etti mi? İlk açıklama

19.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne süren set çalışanları, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu. Özçivit konu hakkında ilk kez konuştu.

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü. Özçivit'in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne süren set çalışanları, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, "Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir" diye konuşmuştu.

Özçivit, başrolünde oynadığı dizinin set çalışanlarına hakaret ve küfür ettiği yönündeki suçlamalar ile ilgili “Benim çizgim, duruşum, aile tavrım belli. Birebir beni ilgilendiren bir durum değil” şeklinde konuştu.


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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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