Burak Özçivit'ten Karan açıklaması: Şimdi konuşmam doğru değil

Oyuncu Burak Özçivit, önceki gün Maslak'ta yol kenarında pilav yerken görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğu görülen oyuncu, "Dizimiz iyi gidiyor, dublajdan çıktım şimdi. Biraz hastalık var, sesim de kötü. Kusura bakmayın" şeklinde konuştu.

Fahriye Evcen'in Karan'la sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın çok beğenildiği hatırlatılan Özçivit, "Herkese çok teşekkür ederim, sağ olsunlar" dedi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Karan'a gelen reklam teklifleri sorulunca oyuncu, "Bunlarla alakalı şimdi konuşmam doğru değil" açıklamasını yaptı.

"Karan'la teklif gelse, kamera karşısına geçer misiniz?" sorusuna Özçivit, "Bununla alakalı bir şey söylemem" yanıtını verdi.

Eşi Fahriye Evcen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladığı hatırlatılınca tebessüm eden Özçivit, utanıp soruyu cevapsız bıraktı.

İddialara göre yabancı bir oyuncak markası, reklam filminde oynaması için Karan bebek (ve dolayısıyla Özçivit ailesine) 1 milyon TL'lik reklam teklifinde bulunmuştu.

