Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Yıllar önce oyuncu Meryem Uzerli’nin yakalandığı tükenmişlik sendromuna yakışıklı oyuncu Burak Özçivit de yakalandı. Yıllardır aralıksız çalışan Burak Özçivit'in , bu rahatsızlığı yüzünden psikoloğuna gittiği ortaya çıktı.

Güneş Gazetesi'nin haberine göre; doktoruna içini döken Burak Özçivit, “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği öğrenildi. Bu sorunu yüzünden tedavi sürecine başlayan Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen’in de destek olduğu öğrenildi.

Fahriye Evcenle ilgili de doktoruna konuşan Burak Özçivit, “Ben sevdiğim kadınla evlendim. Bana her zaman yardımcı oldu, oluyor” ifadelerini kullandı.

Bu rahatsızlığı yüzünden yeni sezon için gelen işleri de geri çevirdiği söylenen Burak Özçivit, ekranlarda görünmeyeceği ortaya çıktı.

