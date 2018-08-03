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Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 23:54 | Son Güncelleme

Oyuncu Burak Özçivit, şöhret hastalığı olarak bilinen tükenmişlik sendromuna yakalandı.

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Yıllar önce oyuncu Meryem Uzerli’nin yakalandığı tükenmişlik sendromuna yakışıklı oyuncu Burak Özçivit de yakalandı. Yıllardır aralıksız çalışan Burak Özçivit'in , bu rahatsızlığı yüzünden psikoloğuna gittiği ortaya çıktı.

Güneş Gazetesi'nin haberine göre; doktoruna içini döken Burak Özçivit, “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği öğrenildi. Bu sorunu yüzünden tedavi sürecine başlayan Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen’in de destek olduğu öğrenildi.

burak

Fahriye Evcenle ilgili de doktoruna konuşan Burak Özçivit, “Ben sevdiğim kadınla evlendim. Bana her zaman yardımcı oldu, oluyor” ifadelerini kullandı.

Bu rahatsızlığı yüzünden yeni sezon için gelen işleri de geri çevirdiği söylenen Burak Özçivit, ekranlarda görünmeyeceği ortaya çıktı.

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meryem uzerli Burak Özçivit tükenmişlik sendromu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Asgari ücret ile geçinip, ( geçinmeye çalışıp) ev kirası ödeyip, çocuk okutup yaşamaya çalışan insan tukenmiyorda sen mi tukenmiyorsun Burak efendi...
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