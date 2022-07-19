Burak Sergen Ayvalık’ta kamp kurdu

Burak Sergen, Ayvalık'ta bir yandan yapacacağı çalışmaları programlarken, bir yandan da fırsat buldukça denize girip, bol bol güneşleniyor. Sergen, Ayvalık’ta bulunma nedeninin tatilden çok, önümüzdeki süreçteki işlerini programlamak olduğunu söyledi.

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle oldukça sıkıntılı bir süreç atlattığını hatırlatan ünlü oyuncu, “Bu hastalığı da oldukça ağır geçirdim. Bu yüzden de Kazdağları benim için çok elzem bir yer. Bu sebeple Ayvalık’ı tercih ettik. Aynı zamanda da burada organizatörümle birlikte kurduğumuz Burak Sergen Tiyatrosu’nun planlamalarını yapıyoruz. ‘Turneleri ne zaman yapalım?’, ‘Nerede oynayalım?’ gibi konularda görüşmelerimiz var” dedi.



Bugüne kadar tatil tercihlerini genelde Güney Ege’den yana yaptığını ama Kuzey Ege’yi yeni yeni keşfetmeye başladığını kaydeden Sergen, “Özellikle geceleri bu bölgenin serinliği bana çok iyi geldi. Zaten koronavirüsü atlattım ama yine de çok titizlendik. Şimdi daha fazla özen gösteriyoruz rahatsızlanmamak için. Çünkü bu sene hayata geçireceğimiz bir sürü proje var, tiyatro var. Aynı zamanda benim bir rock grubum var. Bu müzik grubunu yeniden kuruyoruz. Birçok proje olduğu için özellikle sağlığımızı yerine getirelim dedik. Çok şükür hepsi yerine geldi” ifadelerini kullandı.



