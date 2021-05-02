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Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Nişanlısından flaş açıklama!

02.05.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen geçtiğimiz haftalarda yaşadığı solunum sıkıntısı nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren başarılı oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Burak Sergen'in hastalığı ne? İşte, nişanlısı Nihan Ünsal'dan Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında açıklama...

Sadakatsiz dizisinin Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen bir süredir hastanede tedavi görüyor. Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeni ile fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. İşte, Burak Sergen'in nişanlısı Niha Ünsal'dan sağlık durumu hakkında bilgi...

Burak Sergen

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada; Burak Sergen'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ve hala entübe durumda olduğunu ifade etti.
Ünsal, Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum diye konuştu.
9 Şubat 1961 Ankara doğumlu oyuncu Burak Sergen, tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Semih Sergen'in oğludur.
Ankara Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamladıktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda staj yapan Sergen, staj sonrasında Ankara Devlet Tiyatrosu'na geri döndü.
Günümüzde Devlet Tiyatro'larındaki görevine devam eden oyuncu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalışmalarını sürdürdü.
2020 yılında vizyona giren Kanal D dizisi Sakadatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Sergen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur ve Halka gibi televizyon dizilerinde de yer aldı.
Sergen, Ağır Roman filmindeki rolü ile ÇAŞOT tarafından En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne ve Ankara Sanat Kurumu tarafından Ömür Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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