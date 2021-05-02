Burak Sergen’in son durumunu nişanlısı açıkladı! "Hâlâ entübe durumda"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından olan Burak Sergen, Nisan ayının başında evinde fenalaşmış ve apar topar hastahaneye kaldırılmıştı. Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal ise Sergen'i hiç yalnız bırakmadı ve sevenlerini sürekli bilgilendirdi. Nihan Ünsal, Burak Sergen hakkında yeni bir açıklama yaptı.

BURAK SERGEN'İN SON DURUMU

"HALA ENTÜBE" 3 haftadır nişanlısından gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ünsal, "Burak'ın durumunda hala bir değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.

"İLAÇLARLA DURUYORUM" Oldukça zor bir süreçten geçtiklerini belirten Nihan Ünsal, "Ben de çok iyi bir durumda değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu süreçte yapabileceğimiz tek şey dua etmek" dedi.