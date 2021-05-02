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Burak Sergen’in son durumunu nişanlısı açıkladı! "Hâlâ entübe durumda"

02.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in nişanlısı olan Nihan Ünsal, Burak Sergen'in sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ve hâlâ yoğun bakımda entübe edildiğini söyledi. 3 hafta önce solunum güçlüğü çektiği için hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in sevenleri, Sergen'den gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından olan Burak Sergen, Nisan ayının başında evinde fenalaşmış ve apar topar hastahaneye kaldırılmıştı. Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal ise Sergen'i hiç yalnız bırakmadı ve sevenlerini sürekli bilgilendirdi. Nihan Ünsal, Burak Sergen hakkında yeni bir açıklama yaptı.

BURAK SERGEN'İN SON DURUMU

"HALA ENTÜBE"

"HALA ENTÜBE"
3 haftadır nişanlısından gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ünsal, "Burak'ın durumunda hala bir değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.

"İLAÇLARLA DURUYORUM"

"İLAÇLARLA DURUYORUM"
Oldukça zor bir süreçten geçtiklerini belirten Nihan Ünsal, "Ben de çok iyi bir durumda değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu süreçte yapabileceğimiz tek şey dua etmek" dedi.
Ünlü oyuncu Burak Sergen, 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için entübe edilmişti. Ünlü oyuncudan hala bir haber gelmedi.
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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Burak Sergen
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