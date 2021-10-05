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Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı? İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!

05.10.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 ay önce Nihan Ünsal ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Burak Sergen'in aldatıldığı iddiası, magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. 46 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören Sergen'in, eşi Nihan Ünsal'dan boşanıp boşanmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı? Evliliği, ihanet mi bitirecek? Detaylar haberimizde...

Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı? İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Sergen, 46 gün süren koronavirüs tedavisi ardından sağlığına kavuştu. Ancak Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddiasıyla şaşkına döndü. Burak Sergen'in, iddialar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak ediliyor.

Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı?

BURAK SERGEN VE NİHAN ÜNSAL BOŞANACAK MI?

Burak Sergen'in, bir süredir şüphelendiği eşi Nihan Ünsal'ın izini sürdüğü ve Nihan Ünsal'ı, İzmirli bir iş insanının evine girerken gördüğü iddia edildi. Eşi Nihan Ünsal'dan 25 yaş büyük olan 60 yaşındaki oyuncunun, boşanmak için mahkemeye başvuracağı öne sürüldü. İddialara göre Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal'ın İzmirli iş insanının evine girdiği anlara dair görüntülerinin dava dosyasına eklenmesini istedi.

Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı?

Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı?

BURAK SERGEN KİMDİR?

Tam adı Burak Reis Sergen olan oyuncu, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğdu.
1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Stajını, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Ardından, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Sergen, hâlen Devlet Tiyatroları'nda çalışmaktadır.

Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı?

Yöneticilik tecrübesi de bulunan Burak Sergen, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı yaptı. Akademik kariyeri de bulunan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı?

Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda yönetmen ve oyuncu olarak çalıştı.

BURAK SERGEN'İN YER ALDIĞI PROJELER

Sadakatsiz - 2020
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020
Halka - 2019
Çukur - 2017-2018
Kara Sevda - 2015
Sen Benimsin - 2015
Kızılelma - 2014
Aşk ve Ceza - 2010
Zoraki Başkan - 2009
Derdest - 2008
Dicle - 2007
Erkek Tarafı - 2005
Köpek - 2005
Tam Pansiyon
Zerda - 2002
Bulut Bey - 2002
Cesur Kuşku - 2001
Aşk ve Gurur - 2001

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

1986 doğumlu Nihan Ünsal, spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Bir süre bu alanda çalışan Ünsal, sonrasında güzellik salonu açtı. oyuncu Burak Sergen ile evlenince tanınırlığı artan Nihan Ünsal, İzmir'de yaşıyor.

Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı?


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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