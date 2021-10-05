Burak Sergen ve Nihan Ünsal boşanacak mı? İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Sergen, 46 gün süren koronavirüs tedavisi ardından sağlığına kavuştu. Ancak Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddiasıyla şaşkına döndü. Burak Sergen'in, iddialar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak ediliyor.

BURAK SERGEN VE NİHAN ÜNSAL BOŞANACAK MI?

Burak Sergen'in, bir süredir şüphelendiği eşi Nihan Ünsal'ın izini sürdüğü ve Nihan Ünsal'ı, İzmirli bir iş insanının evine girerken gördüğü iddia edildi. Eşi Nihan Ünsal'dan 25 yaş büyük olan 60 yaşındaki oyuncunun, boşanmak için mahkemeye başvuracağı öne sürüldü. İddialara göre Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal'ın İzmirli iş insanının evine girdiği anlara dair görüntülerinin dava dosyasına eklenmesini istedi.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Tam adı Burak Reis Sergen olan oyuncu, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğdu.

1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Stajını, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Ardından, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Sergen, hâlen Devlet Tiyatroları'nda çalışmaktadır.

Yöneticilik tecrübesi de bulunan Burak Sergen, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı yaptı. Akademik kariyeri de bulunan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda yönetmen ve oyuncu olarak çalıştı.

BURAK SERGEN'İN YER ALDIĞI PROJELER

Sadakatsiz - 2020

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020

Halka - 2019

Çukur - 2017-2018

Kara Sevda - 2015

Sen Benimsin - 2015

Kızılelma - 2014

Aşk ve Ceza - 2010

Zoraki Başkan - 2009

Derdest - 2008

Dicle - 2007

Erkek Tarafı - 2005

Köpek - 2005

Tam Pansiyon

Zerda - 2002

Bulut Bey - 2002

Cesur Kuşku - 2001

Aşk ve Gurur - 2001

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

1986 doğumlu Nihan Ünsal, spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Bir süre bu alanda çalışan Ünsal, sonrasında güzellik salonu açtı. oyuncu Burak Sergen ile evlenince tanınırlığı artan Nihan Ünsal, İzmir'de yaşıyor.



