Burak Yılmaz Lille ile anlaştı!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, Fransız temsilsicisi Lille ile anlaşmaya vardı.

Burak Yılmaz kariyerini Lille'de sürdürecek.

35 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan alacağı 12 milyon TL'nin 4 milyon Lira'lık bölümünden vazgeçerek sözleşmesini feshetmek için anlaşmaya vardı.

Burak Yılmaz serbest oyuncu statüsünde Lille'e gideceği için Beşiktaş bu transferden bonservis ücreti almayacak.

Fransız ekibiyle 2 yıllık mukavele imzalayacak milli forvet, İstanbul'a gelecek Lille sağlık ekibinin kontrolünden geçtikten sonra transfer noktalanacak.

Burak Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 13 gole attı.

Yıldız oyuncu, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Lille kadrosunda üçüncü Türk olacak. (NTV Spor)

