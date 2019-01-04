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Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.01.2019 00:37 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.

BURAK YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, sosyal medyadan transferini şu sözlerle duyurdu:

Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güze ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum.
Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başka Şenol Hocama ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim. Sevgi ve saygılarımla...

burakyilmaz

(DHA)

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