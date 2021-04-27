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Burakhan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

27.04.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burakhan Yılmaz Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunda yer alması ile gündeme geliyor. Daha önce TRT1'in İncir Ağacı dizisi ile ekranlara gelen Burakhan Yılmaz, Kazara Aşk dizisinin Doktor Kenan karakterine hayat verecek. İşte, ayrıntılar...

Burakhan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Burakhan Yılmaz Star Tv'de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Daha önce İncir Ağacı, Kocaman Ailem, İblis'in oğlu gibi projelerde yer alan Burakhan Yılmaz Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. İşte, ayrıntılar...

BURAKHAN YILMAZ KİMDİR?

Burakhan Yılmaz tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. 1994 yılında dünyaya gelen Yılmaz, İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Burak Yılmaz Türk Telekom ve Media Market firmalarının reklam filmlerinde oynamıştır. Yılmaz ayrıca boks sporu ve gitar ile ilgilenmektedir. Burak Yılmaz, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmleri ve dizilerde oynadı. 2013’te rol aldığı iki sinema filminden sonra, 2018’de Kocaman Ailem, 2019’da İncir Ağcı dizilerinin oyuncu kadrolarında yer aldı.

Rol aldığı tiyatrolar, dizi ve filmler:

Kefaret Oteli / Oyuncu - 2019
Filifu'nun İntikamı / Annenin Sevgilisi - 2017
III. Richard / Oyuncu - 2017
Pinokyo / Oyuncu
İncir Ağacı (2019)
Kocaman Ailem (2018)
İblis’in Oğlu (Berk, 2013)
Sekiz Cinayeti (Fırat Tekin, 2013)

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Star TV TRT 1
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