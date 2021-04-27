Burakhan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Burakhan Yılmaz Star Tv'de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Daha önce İncir Ağacı, Kocaman Ailem, İblis'in oğlu gibi projelerde yer alan Burakhan Yılmaz Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. İşte, ayrıntılar...

BURAKHAN YILMAZ KİMDİR?

Burakhan Yılmaz tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. 1994 yılında dünyaya gelen Yılmaz, İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Burak Yılmaz Türk Telekom ve Media Market firmalarının reklam filmlerinde oynamıştır. Yılmaz ayrıca boks sporu ve gitar ile ilgilenmektedir. Burak Yılmaz, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmleri ve dizilerde oynadı. 2013’te rol aldığı iki sinema filminden sonra, 2018’de Kocaman Ailem, 2019’da İncir Ağcı dizilerinin oyuncu kadrolarında yer aldı.

Rol aldığı tiyatrolar, dizi ve filmler:

Kefaret Oteli / Oyuncu - 2019

Filifu'nun İntikamı / Annenin Sevgilisi - 2017

III. Richard / Oyuncu - 2017

Pinokyo / Oyuncu

İncir Ağacı (2019)

Kocaman Ailem (2018)

İblis’in Oğlu (Berk, 2013)

Sekiz Cinayeti (Fırat Tekin, 2013)

