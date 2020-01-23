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Burak'ı bıçakla öldürüp, yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

BOLU'da, tartıştığı arkadaşı Burak Altundaş'ı (17) bıçaklayarak, öldürdükten sonra menfezde yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih Alemdar (25), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, tartıştığı arkadaşı Burak Altundaş'ı (17) bıçaklayarak, öldürdükten sonra menfezde yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih Alemdar (25), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2017 yılının Kasım ayında, Bolu'nun Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli'nde kaldığı yetiştirme yurdundan kaçan Burak Altuntaş, Bolu'da yaşayan dedesinin evine geldi. Burada yaşamaya başlayan Altuntaş'tan yakınları, 1 hafta boyunca haber alamayınca polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışma sonucu Altuntaş'ın, Kavakbaşı mevkisindeki menfezde yanmış cesedi bulundu. Burak Altuntaş'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan arkadaşı Fatih Alemdar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu kasten öldürmek' suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih Alemdar, önceki duruşmalarda Burak Altundaş'ın kendisine saldırdığını, eşine tecavüz etmekle tehdit ettiğini iddia etti. Alemdar, bunun üzerine çıkan kavgada Altundaş'ı bıçaklayarak, öldürdüğünü söyledi. Bugün görülen karar duruşmasında savunma yapan Fatih Alemdar, "Ben geçmiş duruşmalardaki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bu olay isteyerek yaptığım olay değildir. Pişmanım, takdir mahkemenindir" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın sözlerinin ardından kararını açıkladı. Fatih Alemdar, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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