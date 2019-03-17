"Buranın imkanlarını Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermeyin"

"Biz bundan sonra terörün şehirlerimize, ilçelerimize bulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz, ama bunu yaparken tabi ki sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Sizler bizim arkamızda ne kadar sağlam durursanız biz de terörle bu vahşetle mücadelede o kadar başarılı oluruz. Dolayısıyla bizler önümüzdeki dönemde sizlerden güçlü bir destek bekliyoruz. Buranın imkanlarını Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz." diye konuştu.

Yerel seçimlerin önemine değinen Varank, "31 Mart'a tüm dünyanın gözü ülkemizden gelecek seçim sonuçlarında olacak. Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü bu seçim sonuçlarında dolayısıyla sizlerin onlara güzel bir mesaj vermeniz lazım." ifadesini kullandı.

SİİRT (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bundan sonra terörün şehirlerimize, ilçelerimize bulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Buranın imkanlarını Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz." dedi.

- "İslam'ın sancaktarlığını yapmamızdan rahatsız olanlar var"

Varank, Yeni Zelanda'da camilere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Bu toprakları İslam beldesi kılmamızdan, burada İslam'ın sancaktarlığını yapmamızdan rahatsız olanlar var. Onların gözü hep ülkemizde, yerli iş birlikçileri de var. Biz hiçbir zaman onlara bir zayıflama emaresi göstermeyeceğiz. Dimdik durarak, bu ülkeyi, vatanı, bayrağı savunacağımızı onlara göstereceğiz." diye konuştu.

Beraberinde Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Baykan'da esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Varank, daha sonra Veysel Karani Türbesini ziyaret etti.

