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  4. Burası Afrika değil Hakkari! Şaşkına çeviren görüntüler

Burası Afrika değil Hakkari! Şaşkına çeviren görüntüler

28.04.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki mandaların su içinde gezmesi Afrika’da çekilen belgeselleri aratmadı.

Burası Afrika değil Hakkari! Şaşkına çeviren görüntüler

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden geçen Nehil Sazlığı’na yakın alanda otlanan mandalar, havaların ısınmasıyla suya girmeyi de ihmal etmiyor.

Afrika belgesellerini aratmayan görüntülerin kaydedildiği ilçede, mandalar sıcaklıkların artmasıyla suyun içinde güzel görüntüler oluşturuyor. Ovası ve etrafı karlı dağlarla çevrili ilçede mandaların sudan geçmesi ise belgesellerdeki bufalo sürülerini hatırlatıyor.

Çiftçiler, mandaların su ve çamuru sevdiğini, bunu için yapay göletler yaptıklarını belirterek, bölgede mandacılığı geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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(İHA)

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