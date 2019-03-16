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'Burası Anamur, Burada İş Var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Mersin'de, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ANTSO) 'Burası Anamur, Burada İş Var' sloganı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) Mersin'de, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ANTSO) 'Burası Anamur, Burada İş Var' sloganı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çetin, Mali Müşavirler Odası Başkanı İsmail Doğan, İş-Kur Müdürü Ertuğrul Gök, SGK Müdürü Nevzat Acar ve işadamları katıldı. Burada konuşan Kaymakam Kurdoğlu, kalkınmak için üretmek gerektiğini belirterek, Üretim olmadan başkasının cebinden yersiniz. Başkasının cebinden yerseniz de borçlu olursunuz. Mutlaka üretmeliyiz. Birey olarak, ilçe olarak, toplum olarak üretmeliyiz. Bu konuda devletimiz, özellikle bu yıl hem kamu kurumları hem de özel sektör bazında sizlerin gündemine getiriyoruz dedi. ANTSO Başkanı Ferudun Torunoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isdihdam çağırısına en büyük katkı sağlayan ilçelerden birinin Anamur olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de dolaylı istihdamı yaratan en nadide yerlerden birisi Anamur. Tarım dolayısı ile bu kadar seranın malzeme alması nedeni ile Türkiye kaç kişi ekmek yiyor diye konuştu. SGK Müdürü Nevzat Acar da devletin işverene sunduğu destekleri anlattı.

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