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Burası Antalya değil, Elazığ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yarımadası konumundaki Elazığ’da bulunan Hazar Gölü’ndeki plajlar yazın dolup taşıyor.Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyıları sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye’nin yarımadası konumundaki Elazığ’da bulunan Hazar Gölü’ndeki plajlar yazın dolup taşıyor.
Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyıları sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü’nü tercih etti. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.
Sezonun yeni yeni açıldığını belirten işletme sahibi İskender Bahçeci, “Tatilciler tatile çıkmaya başladı. Müşteri potansiyelimizin yüzde 60’i Diyarbakır tarafından karşılanıyor. Onun dışında Malatya’dan, Batman’dan ve Bingöl’den gelen çok sayıda misafirlerimiz oluyor. Elazığlılar da geliyor ama dışarıdan daha çok ilgi görüyor” dedi.
Almanya’da yaşadıklarını ve Hazar Gölü’ne her sene geldiklerini aktaran Rıdvan Kaya, “Gün geçtikçe daha çok yenilikler görüyoruz. Aslında daha da iyi olabilir. Ama bu şartlarda olabilecek en güzel. Elazığ’a doğunun Paris’i diyoruz. Burayı gelsinler görsünler. Suyu, güneşi ve tesisi kullansınlar. Elazığ doğunun incisi. Çok güzel bir yer ve mutlaka herkes hayatında en az bir kere gelmeli” diye konuştu.
Palu’dan geldiklerini dile getiren Tahir Yağar ise, ”Burayı bayağı övdüler. Sabah geldik ve kahvaltı yaptık. Öğlen de botlara bindik. Karşıdaki adaya doğru açıldık. Yüzmek için gayet ideal bir yer” ifadelerini kullandı.

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ

Burası Antalya değil, Elazığ
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