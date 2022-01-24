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Burası Antarktika değil Elazığ! Dondurucu soğuklar nedeniyle göl buz tuttu

24.01.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeni ile Cip Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika'yı andırdı.

Burası Antarktika değil Elazığ! Dondurucu soğuklar nedeniyle göl buz tuttu

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında etkisi gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeni ile çevre illere ulaşım sağlanamazken, bölgedeki birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

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Akşam saatlerinde derecelerin sıfırın altında 20 dereceyi göstermesinin ardından bölgedeki sularda donmalar yaşandı. Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu.

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Cip Baraj gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeni ile buz tuttu. Oluşan buzlar havadan görüntülendi.

İHA

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Elazığ
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