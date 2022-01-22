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Burası Başakşehir! Yaya geçidi değil adeta tehlike geçidi... Dur tabelasıyla karşıya geçiyorlar

22.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'nda bulunan okulun önündeki yaya geçidi, 'tehlike geçidi'ne döndü. Geçitte özellikle öğrenci ve veliler zor anlar yaşıyor. Geçitte kazalar da eksik olmuyor. Hal böyle olunca bölgede bulunan okul yönetimi seyyar 'dur' tabelasıyla önlem aldı. Okul görevlileri, ellerinde ‘dur’ yazılı tabelalarla sürücüleri uyararak çocukları yolun karşısına geçiriyor. Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Akif Tanrıkulu, "Her gün böyle elimizde dur levhası ile geçiyoruz'' diyor

Burası Başakşehir! Yaya geçidi değil adeta tehlike geçidi... Dur tabelasıyla karşıya geçiyorlar

İstanbul Başakşehir'de Hürriyet Bulvarı'nda bulunan bir okulun önündeki yaya geçidinde çoğu sürücü, öğrenci ve velilere yol vermiyor. Son olarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına hızla gelen otomobil çarptı. Geçitte kazalar eksik olmazken, o kazalardan biri geçtiğimiz salı günü öğle saatleri oldu. 2 kadın yolun karşısına geçmek için yaya geçidine geldi. Bir süre bekledikten sonra yola adım atan yayaların arası hızla gelen araç daldı. Yabancı uyruklu bir kadın aracın çarpması sonucu yaralandı. Yardımına yanındaki arkadaşı ve çevredekiler koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kadını hastaneye kaldırdı. Kolu kırılan kadın, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

'DUR' LEVHASIYLA KARŞIYA GEÇİRİYOR

Çevredekiler bu kazanın ilk olmadığını dile getirirken yaya geçidi için 'Tehlike saçıyor' dedi. Araç sürücülerinin de yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamadığı yayalara yol vermediği gözlendi. 650 öğrencisi bulunan okul tehlike saçan yola seyyar 'dur' tabelasıyla önlem bulmaya çalıştı. Okulun güvenlik görevlisi ise elindeki 'dur' tabelası ile yaya geçidinden öğrencileri geçiriyor. Yaya geçidinin önünde bulunan okul çalışanı ve yetkilileri trafik ışığı veya kasis talep ediyor.

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"2 YILDA EN AZ 5 KEZ KAZA OLDU"

Okulun müdürü Sebahattin Keskin de "Bulunduğumuz yer Hürriyet Bulvarı. Burası da 650 öğrencisi bulunan bir okul. Çok yoğun bir trafik akışı var. Burada 15 dakika bekleyip karşıdan karşıya geçmeye çalışsanız bile bazen mümkün olmuyor. Yetkililer sadece buraya bir yaya geçidi koydu. Velilerimizle toplu dilekçe bile verdik. Veliler için de öğrenciler açısından da tehlike her geçen gün artıyor. İki yılda en az 5 tane kaza oldu okulun önünde. Biz buraya bir trafik ışığı istiyoruz. Her iki yana da kasis talep ediyoruz" diye konuştu.

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"HER GÜN BEN 50-60 ÖĞRENCİYİ KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİRİYORUM"

Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Akif Tanrıkulu, "Her gün böyle elimizde dur levhası ile geçiyoruz. Ona rağmen gaza basıyorlar. Daha dün saat 3 civarlarında bir kadına çarptılar. Çok şükür ölü ya da yaralı olmuyor. 600 öğrenci var ben her gün 50-60 tane öğrenciyi karşıdan karşıya geçiriyorum. Yaya geçidi var, bir de dur levhasını gösteriyorum ona rağmen kimse durmuyor. Kaç defa trafik ışığı yapılması için ricada bulunduk, hiçbir şey yapılmadı. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

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(DHA)

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İstanbul Başakşehir
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