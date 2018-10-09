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Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

Bağcılar'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 10 bina boşaltıldı. Ekipler yan yatan binanın yıkımına başladı. Binanın yıkımını izlemek için ise çevrede yüzlerce kişi toplandı.

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

Akşam 19.40 sıralarında başlayan yıkım nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yan yatan binaya çıkan bütün sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yıkım sırasında bölgede elektrik, doğalgaz ve sular yetkililer tarafından kesildi. Ardından yıkım başlandı. Yıkım işlemi olay yerine gelen bir vinç yardımıyla yapılıyor.

Yan yatan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. Bir iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sürüyor.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTILAR

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokman Çağırıcı, yeraltı suyundan kaynaklı ani bir çökmenin olduğunu belirterek, "Yan yatan bina yeni, ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok. Komşularımız tahliye edildi, konaklamaları sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." dedi.

Çağırıcı, alınan önlemler sonucu can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

YÜZLERCE KİŞİ YIKIMI İZLEMEK İÇİN TOPLANTI

Öte yandan yüzlerce kişi yan yatan binanın yıkımını izlemek için sokakta toplandı. Vatandaşlardan bazıları cep telefonu ile yıkım anının görüntüsünü çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar yan yatan bina

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Oraya gelenler canlı yayında tv lerde görünmeye meraklı insanlardır. Kameralar olmasa kimse o saatte oraya gelmezdi. Ama bina da bir türlü çökmedi, yıkılmadı.
üzüldüm
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