Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

Akşam 19.40 sıralarında başlayan yıkım nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yan yatan binaya çıkan bütün sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yıkım sırasında bölgede elektrik, doğalgaz ve sular yetkililer tarafından kesildi. Ardından yıkım başlandı. Yıkım işlemi olay yerine gelen bir vinç yardımıyla yapılıyor.

Yan yatan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. Bir iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sürüyor.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTILAR

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokman Çağırıcı, yeraltı suyundan kaynaklı ani bir çökmenin olduğunu belirterek, "Yan yatan bina yeni, ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok. Komşularımız tahliye edildi, konaklamaları sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." dedi.

Çağırıcı, alınan önlemler sonucu can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

YÜZLERCE KİŞİ YIKIMI İZLEMEK İÇİN TOPLANTI

Öte yandan yüzlerce kişi yan yatan binanın yıkımını izlemek için sokakta toplandı. Vatandaşlardan bazıları cep telefonu ile yıkım anının görüntüsünü çekti.

