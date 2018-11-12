Burası Bodrum! Hala yazı yaşıyorlar

Sıcaklıkların hala mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bodrum'da güneşin keyfini çıkaran tatilciler mayolarıyla plajdaki yerini aldı. Şezlonglarda sere serpe güneşlenen turistler sıcak havaları özleyenleri imrendirdi.
'Sürprizler olabilir' dedi ve uyardı: Erdoğan'ın hedefi...
Bomba iddia: AK Parti'nin Ankara adayını canlı yayında açıkladı
Korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'
'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'
Süleyman Soylu'dan sert sözler: Bugüne kadar sesimi çıkarmadım
Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı
Türkiye'nin konuştuğu milletvekiline bir şok daha!
İran'dan tehdit gibi açıklama: Hazırız
Okuyucu Yorumları 1 yorum