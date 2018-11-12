Burası Bodrum! Hala yazı yaşıyorlar

Sıcaklıkların hala mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bodrum'da güneşin keyfini çıkaran tatilciler mayolarıyla plajdaki yerini aldı. Şezlonglarda sere serpe güneşlenen turistler sıcak havaları özleyenleri imrendirdi.

Bodrum'da deniz keyfi bitmek bilmiyor

1 / 6 Türkiye’nin birçok şehri soğuk havanın etkisi altına girerken, Bodrum’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise sahil kenarlarına giderek Kasım ayında deniz keyfi yaşadı.

2 / 6 Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Ege bölgesinde ise sarı yaz yaşanmaya devam ediyor.

3 / 6 Turizmin gözbebeği olan Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist ve vatandaşlar dünyaca ünlü Kumbahçe ve Paşatarlası plajında denize girerek güneşlendi.

4 / 6 Kasım ayının ortasında denize giren vatandaşlar yazdan kalma günler yaşadı. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu ilçede bazı vatandaşlar ise sahil kenarlarında bulunan kafeteryalarda zaman geçirdi.

5 / 6 İşte Bodrum'da Kasım ayının ortasında objektiflere takılan görüntüler...