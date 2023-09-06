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'Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil' sözleri olay olmuştu! Cem Adrian gerçeği açıkladı

06.09.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian, dün sosyal medyada ortaya çıkan bir videosuyla uzun süre konuşuldu. İzmir konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarına ve sahneye arkalarını dönmelerine sinirlenen Adrian'ın 'Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil' diyerek sitem etmesi gündem oldu. Ünlü şarkıcı bugün twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gerçeği açıkladı.

Başarılı şarkıları ve muhteşem sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian bir konserindeki videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarına ve sahneye arkalarını dönmelerine sinirlenen Adrian'ın "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek sitem ettiği video uzun süre konuşuldu.

Cem Adrian 2

Sosyal medyada hızlıca yayılan bu video hakkındaki gerçeği Cem Adrian bugün twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Cem Adrian kapak

Adrian; 'Bu konser 2017'den... Ama 6 yıl önceki halimin yeni sanılmasına çok onore oldum. Bu arada evet konserlerde çiftleşmenin hala iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum' diyerek son noktayı koydu.

cem

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