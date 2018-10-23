Burası dünyanın en kalabalık adası: Migingo Adası

Victoria Gölü'nde yaşayan Nil levreği hem ülkedeki tüketim fazlalığı, hem de ihracat yapılan ülkeler sebebiyle bölgedeki ticarete ciddi katkıda bulunuyor. Kenya ile Uganda arasında yıllardır süre gelen gerginliğe sebep olan Migingo Adası, aynı zamanda gazetecilerin girişine izin verilmediği için gizemini koruyan bir bölge olarak da biliniyor. Dünyanın merak edilen bölgeleri arasında yer alan bu adayı fotoğraflayan Yasuyoshi Chiba, adadaki hayata ışık tutuyor. İşte Balıkçılar ve genelevde çalışan kadınların yaşadığı söylenen adanın bilinmeyen yüzü...

İşte dünyanın en kalabalık adası: Migingo Adası

1 / 24 Afrika'nın en büyük gölü olarak bilinen Victoria'nın ortasında yer alan Migingo Adası, dünyanın en kalabalık adası. Bunun söylenme sebebi ise, metrekarete düşen insan sayısına bakıldığında ortaya çıkan tablo.

2 / 24 2 bin metrekareden ibaret olan Migingo Adası, futbol sahasının yarısı büyüklüğüne sahip. Adada 2009 yılında 131 kişi yaşarken, şu anda yaşayan kişi sayısı 500'ü aşıyor.

3 / 24 Diğer topluluklar için zorunluluk olarak görülen pek çok şey bu adada yer almıyor. Yer olmadığı için minimal bir yaşamı benimsemek durumunda kalan adanın yerlileri gerekliliklerden soyutlanmış şekilde yaşıyor.

4 / 24 Bu denli kısıtlı bir hayat süren ada sakinlerinin sağlık gibi konularda da oldukça zorlu durumlarla karşılaşmaları kaçınılmaz oluyor. Ahşap kulübeler ve tenekelerle kaplı barınaklarda hayatın sürdürüldüğü adada dört bar, bir kuaför ve birkaç genelev bulunuyor.

5 / 24 Uganda, resmi kaynaklara göre Kenya'ya ait olan Migingo Adası'nın kendi topraklarına ait olduğunu söylüyor. Tartışmalar üzerine Kenya bayrağı asılan Migingo Adası'nı bu denli paylaşılamaz noktaya getirense balıkçılık sayesinde edinilen gelir kaynağı.

6 / 24 Öyle ki ülkeler arası gerilime neden olan Migingo Adası'nda balıkçılıktan sağlanan bir günlük gelir bile hatrı sayılır bir paya sahip.

7 / 24 Migingo Adası yüzünden iki ülke arasında 10 yıldır süren anlaşmazlığın en büyük mağduru ise Kenyalı balıkçılar. Kenyalı balıkçılar, devamlı Ugandalı sahil güvenlik polislerince sınırı geçtikleri öne sürülerek gözaltına alınma riskiyle yaşıyor.

8 / 24 Tanzanya, Kenya ve Uganda toprakları arasında yer alan 68 bin metrekare büyüklüğündeki Victoria Gölü'nde bulunan Migingo Adası'nda Kenyalı balıkçılar çoğunluklar Nil levreği avlayarak geçimini sağlıyor. Milyonlarca Kenyalı'nın tükettiği Nil levreğinin yanı sıra bölgedeki balık ticaretiyle ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki birçok ülkeye ihraç yapılıyor.

9 / 24 "KENYA HÜKÜMETİ MAĞDURİYETİMİZE ÇÖZÜM BULMUYOR" Zengin balık kaynağına sahip Viktorya Gölü her iki ülkeden de balıkçıların geçim kapısı olurken adayı çevreleyen sularda balıkçılık yapan Kenyalı balıkçılar, Uganda sınırına geçtikleri ve kural ihlali yaptıkları iddialarıyla Ugandalı güvenlik görevlileri tarafından kimi zaman gözaltına alınıp tutuklanıyor.

10 / 24 Son olarak geçen yıl Kenyalı 33 balıkçı göl sınırını geçtikleri için Uganda güvenlik görevlileri tarafından tutuklanarak Uganda'ya götürülmüş, balıkçıların binlerce dolar değerindeki av malzemelerine el konulmuştu.

11 / 24 Ada sakini Kenyalı balıkçı Felix Otieno, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Kenya hükümeti mağduriyetimize çözüm bulmuyor. Burada balığa çıktığımızda Ugandalı yetkililer bizi sınırı geçmekle suçluyor ve bazı arkadaşlarımızı bu nedenle gözaltına alıp tutukluyor. Sınır nerede biz nereden bilelim.

12 / 24 Eğer bir sınır varsa bunu bilmek ve açıklamak Kenya hükümetinin görevi. Bizim tek bildiğiniz iş balık tutmak. Uganda polisinin de asıl ilgilendiği göl sınırının geçilmesinden ziyade Kenyalı balıkçıların avladığı balıklar. Bizi gözaltına aldıklarında bizden istedikleri ilk şey balık. Eğer onlara balık verirsek bizi tutuklamıyorlar."

13 / 24 Öte yandan Migingo'nun hemen 50 metre karşısındaki Kenya sahil güvenlik biriminin bulunduğu adada görev yapan adının açıklanmasını istemeyen bir başka polis memuru ise Migingo Adası'ndaki Uganda polisinin kendilerine zorluk çıkardığını söyledi.

14 / 24 Polis memuru, Uganda polisinin bölgede avlanan Kenyalı balıkçıları kimi zaman keyfi tutukladığını belirterek, "Uganda polisi Kenyalı balıkçılara eskortluk etmemize bilerek izin vermiyor." ifadesini kullandı.

15 / 24 Hükümetin kendilerine yeterince destek sağlamadığını dile getiren polis memuru, "Göl üzerinde devriyeye çıkmamız için kendimize ait bir teknemiz bile yok. Genelde Kenya Balıkçılık departmanına ait tekneleri kullanıyoruz." diye konuştu.

16 / 24 UGANDA TARAFI ADAYA GAZETECİLERİ YAKLAŞTIRMIYOR Kenya polisinin olumlu yaklaşımına karşın Migingo Adası'nda bulunan Uganda polisi iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili hiçbir yorum yapmıyor ve gazetecilerin adada bu konu üzerinde röportaj yaparak bilgi almasına da kesinlikle izin vermiyor.

17 / 24 Uganda polisinin tutumunu eleştiren Lungwe de, "Uganda polisi anlaşmazlık meselesinin haberleştirilmemesi için yerli ve yabancı gazetecilerin adaya girmesine izin vermiyor. Bu nedenle Ugandalı polislerin bu kısıtlamalarından rahatsızız." ifadelerini kullandı.

18 / 24 ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN GİRİŞİMLER BAŞARISIZ KALDI Migingo Adası'nda 2008 yılında başlayan anlaşmazlık sonrasında iki ülke de ada sınırlarını belirlemek üzere 2009'da ortak bilirkişi grubu oluşturmasına karar verdi.

19 / 24 Eski Kenya Cumhurbaşkanı Mwai Kibaki ile Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni hükümetleri anlaşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi için yaklaşık 1,4 milyon dolar para ayırmıştı.Ugandalı bilirkişiler çalışmaların yapıldığı sırada sebepsiz yere geri çekilmiş ve araştırmaların aksamasına sebep olmuştu.

20 / 24 Migingo Adası ile ilgili nihai bulguların ilan edilmesine kısa süre kala yaşanan geri çekilmenin ardından sonuçlar paylaşılamazken adadaki gerginlik halen devam ediyor.

21 / 24 Gazetecilerin yaklaştırılmadığı adayı fotoğraflamayı başaran fotoğraf sanatçısı Yasuyoshi Chiba, küçük adadaki hayatın nasıl olduğunu gözler önüne serdi. Çarpıcı fotoğraflarla köylülerin oluklu demir evlerinde ve evler arasında küçük geçitlerle adada nasıl yaşadıklarını anlattı.

22 / 24 Genelevler de evlilik dışı ilişkilerle nam salan adadaki yaşamın sanıldığı gibi olmadığını göstermek isteyen fotoğrafçı Yasuyoshi Chiba, bebeğini tutan bir anneyi fotoğraflayarak da adadaki hayatın sadece hayat kadınları ve işçilerden ibaret olmadığını gösterdi.

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