HABER

Burası Erzurum değil Kazdağları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları’nda kar yağışı kesildi.

Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları’nda kar yağışı kesildi. Kazdağları’nda kar yüksekliği bir metreyi aştı, bazı bölgelerde evler ve araçlar karlar altında kaldı. Evlerin ve işlerinin çatılarında oluşan boyları bir metreyi aşan buz sarkıtları ise soğuk havası ile bilinen Erzurum’u hatırlattı.
Bölgede hafta sonu etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sabah saatlerinde durdu. Kardağları’nda kar yüksekliği bir metreyi aştı. Özellikle Hanlar bölgede bazı evler ve araçlar karlar altında kaldı. Kar yağışı sonrasında bölgede yoğun sis etkili olmaya başladı. Bazı araçların sahipleri terk edildiği görüldü. Bölgede Çarşamba günü de sağanak kar yağışı olması bekleniyor.

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları

Burası Erzurum değil Kazdağları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçıyorlardı...

Komşularının yardımıyla geçiniyor! Yardım çığlığını Ankara'ya ulaştırmak istiyor

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor!

Odadan bir ses mi geliyor?

Odadan bir ses mi geliyor?

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

DHKP-C'li teröristlerin koğuş havalandırmasında bulundu! Emniyet alarma geçti

Koğuş havalandırmasında patlayıcı düzeneği notu bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.