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Burası İstanbul! Birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 17:49 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de bıçaklı sopalı kavga anbean görüntülendi. İki grubun birbirine bıçak ve sopalarla saldırdığı kavgada 4 kişi gözaltına alındı. İşte olayla ilgili ajanstan geçen detaylar ve fotoğraflar...

Burası İstanbul! Birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdılar

Olay dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopalarında kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Darp edilerek ve bıçaklanarak yaralanan Sinan Ç., Osman Ç., ve İlker Ç. hastaneye kaldırılırken, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olaya karışan Engin S., Nihat S., Oktay S., ve Emrah S., 'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

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