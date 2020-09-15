HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Burası İstanbul! Gören şoke oldu

Burası İstanbul! Gören şoke oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan kaza görenleri hayrete düşürdü. Şerit değiştirmek için direksiyon kıran otomobile arkadan gelen başka bir aracın hızla çarptığı kazada, savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Minibüs ve kamyonetin son anda kurtulduğu kazanın fotoğrafları paylaşıldı.

Burası İstanbul! Gören şoke oldu

Kaza, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.10 sıralarında Metris-Esenler bağlantı yolu TEM otoyolu istikametinde meydana geldi. Trafikte ilerlerken sürücüsünün şerit değiştirmek isteyen otomobile, hızla arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bir kamyonet ve bir minibüs de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yara almadığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Ajans, korkutan kazanın fotoğraflarını paylaştı.

kaza3

kaza

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Otelde dehşeti yaşadı! 40 dikiş, 100 iğne yapıldıOtelde dehşeti yaşadı! 40 dikiş, 100 iğne yapıldı
Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir? Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsü öldüren kumaş! 2 saat içinde...
Koronavirüsü öldüren kumaş! 2 saat içinde...
Oteldeki pitbull'ların saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne yapıldı
Otelde dehşeti yaşadı! 40 dikiş, 100 iğne yapıldı
Dilenerek aldığı parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada
Dilenerek aldığı parayı az buldu, camiye zarar verdi
Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna etti
İntihar için çatıya çıktı, polis 3 saat ikna etmeye çalıştı
Televizyonun sesini sonuna kadar açıp eşini silahla öldüren şüpheli yeniden yargılanıyor
Eşini acımasızca katletmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme
Koronavirüs sürecinde dikkat! sosyal izolasyon 65 yaş üstü bireylerde...
Korona sürecinde dikkat! İzolasyon 65 yaş üstü bireylerde...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.