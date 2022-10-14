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Burası İstanbul'un göbeği! Ne ruhsat var, ne hijyen, ne de doktor... Bir de tepki gösterdi: Kapat kameranı

14.10.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeğinde faaliyet gösteren kaçak saç ekim merkezi şaşkına çevirdi. Şişli'de bulunan ve ne ruhsat, ne hijyen ne de doktoru olmayan klinik, kandırdığı müşterilere hizmet vermeye kalkıştı. Daha önce de tutanak tutulduğu ortaya çıkan saç ekim merkezine düzenlenen operasyonda, birçok odada tedavi uygulandığı görüldü. Öte yandan denetleme sırasında bir çalışanın, pişkin şekilde basın mensuplarına "kapat kameranı" dediği görüldü.

İstanbul Şişli'de bulunan bir plazada kurulan kaçak saç ekim merkeziyle ilgili gelen ihbar üzerine ekipler operasyon düzenledi. Polis, zabıta ve ilçe sağlık müdürlüğünden oluşan ekiplerin denetlemesi sırasında skandal görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un göbeğinde kurdukları kaçak seçim merkezinde, kandırdıkları müşterilere hizmet veren klinikte ne ruhsat, ne hijyen, ne de doktor olduğunu ortaya çıktı. Show haberin de yer aldığı denetlemede, Ekipleri karşısında gören çalışanlar, baskın sırasında ne yapacağını şaşırdılar. Ekipler, odaları tek tek gezerken bazı çalışanların kendisini içeriye kilitlediği de görüldü.

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PİŞKİNLİĞİN BU KADARI

Denetlenen odalardan birinde ise ilginç anlar yaşandı. İçeride bir hastaya işlem uygulandığı sırada suç üstü yakalanan bir çalışan, "hasta mahrumiyetini" bahane ederek basın mensuplarına tepki gösterdi ve defalarca "kapat kameranı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli saç ekimi
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