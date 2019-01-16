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Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 01:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinin dağlık kesimlerinde akşamüstü etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Bozdağ Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 55 santimetre olarak ölçüldü. Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde gerek Karayolları gerekse de Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Ödemiş’in yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı bazı mahallelerin bağlantı yollarını kapamaması için çalışmalar gece saatlerinde de devam ediyor. Özellikle Bozdağlar üzerinde yer alan mahallelerde kar nedeniyle yollarda kalan vatandaşların yardımına Belediye ekipleri koşuyor.

Ödemiş-Bozdağ-Salihli karayolunun açık tutulabilmesi için Karayolları ekipleri aralıksız şekilde kar temizliği yapıyor. Jandarma, Salihli yolunu kullanacak araçlarda zincir kontrolü yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bin 488 rakımdaki Bozdağ Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Bozdağ, Gölcük, Subatan, Çamyayla, Horzum ve Başova yaylalarında da kar kalınlığı yarım metreye yaklaşıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Ödemiş kar yağışı

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