Burası Kayseri! Fırtına sokakları savaş alanına çevirdi

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdürmeye devam eden fırtına Kayseri'de büyük hasara neden oldu. Vatandaşlar, fırtınadan dolayı büyük panik yaşarken, bazıları şiddetli gürültüleri duyduklarında yıldırım düştüğünü düşündüklerini söylediler.

Hızı 100 kilometreyi aştı

Kentte saatteki hızı yaklaşık 100 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu ve park halindeki araçlar hasar gördü. Kocasinan ilçesindeki Uğurevler Camisi'nin de çatısı uçtu.

Fırtınada aracı zarar gören Mehmet Yıldırım, Talas Mevlana Mahallesi'ne dün akşam misafirliğe geldiği binanın çatısının uçtuğunu ve otomobiline zarar verdiğini söyledi.

Yıldırım, çatının büyük bir gürültüyle uçtuğunu belirterek, "Yıldırım düştü zannettim. Aşağı inip baktığımda aracımın üzerine çatı ve duvar parçalarının düştüğünü gördüm. Aracımın kaskosu olmadığı için zararımın giderilmeyeceğini söylüyorlar. Devletimizden araçlarımızdaki zararın karşılanmasını rica ediyorum." diye konuştu.

Emin Coşar da dün akşam Talas'ta fırtınanın etkili olduğunu belirterek, "Dışarıdan çok ses geliyordu. Aşağı inip baktığımızda çatıdan düşen parçaların otomobilime hasar verdiğini gördüm. Çok şükür kaskomuz var ama kaskosu olmayan komşularımız varmış. Kötü ve üzücü bir olaydı." dedi.

Murat Bilecan ise fırtınadan dolayı aracına duvar parçası isabet ettiğini ama hasarın fazla olmadığını ifade ederek, "Bazı komşularımızın araçları düşen parçalardan dolayı pert durumda. Benim aracım kaskolu ama araçları kaskosuz olan komşularımız mağdur durumdalar. Onların da mağduriyetleri giderilirse sevinirim." şeklinde konuştu.

Öte yandan bazı vatandaşlar hasarlı araçlarını çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken, belediye ekipleri de uçan çatıların parçalarını temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

Niğde’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

Niğde'de akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, çatı uçması ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar, eski Kayseri Karayolu üzerindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu.

Uçan çatı, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta hasara yol açan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Zarar gören elektik kabloları nedeniyle kesinti yaşanırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Efendibey Mahallesi'nde ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açıldı.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürürken, hasar gören araçlar için raporlar tutuldu.

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi.

Kayseri'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu.

Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı.

Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde de fırtına nedeniyle mekanik tesisler hizmet veremiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ı ziyaret ederek, kentte dün geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen zarara ilişkin bilgi aldı.

Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi aşan fırtına dolayısıyla hasar oluşan bölgelere itfaiye ekiplerinin anında ulaştığını belirten Büyükkılıç, gece boyunca fedakarca görev yapan itfaiye ekiplerinin çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi 145 olaya müdahale ettiğini vurguladı.

Fırtına konusunda "turuncu alarm" verildiğini hatırlatan Büyükkılıç, "Özellikle TOKİ, Talas ve Germir bölgeleri ile Develi ve Pınarbaşı ilçelerimizde fırtına etkili oldu.

Çok şükür cana gelen bir şey yok. Tedbir açısından üzerimize düşeni yapacağız ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.