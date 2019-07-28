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Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 08:20 | Son Güncelleme

Tunceli'de Munzur ve Pülümür nehirleri kenarında oluşturulan plajlar ile havuzlara yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttı.

Yıllardır tatilini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçiren yerli ve yabancı turistler artık Tunceli'yi tercih ediyor.

Tunceli, Ege ve Akdeniz'i aratmıyor

Tunceli'de son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı kentin turizmini canlandırdı.
Munzur ile Pülümür nehirlerinde oluşturulan plajlar, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Yıllarca Akdeniz ve Ege sahillerindeki tatil beldelerine giderek denizin keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, artık Tunceli sahillerini tercih ediyor.
Munzur ve Pülümür nehirleri kenarlarında oluşturulan plajların yanı sıra Mameki Parkı'nda Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Belediye Başkan Vekilliği yaptığı olduğu dönemde hizmete giren flamingo havuzu Tuncelilerin ve yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Özellikle yaz aylarında yer bulmanın çok zor olduğu flamingo havuzunda her gün yüzlerce kadın, erkek ve çocuk serinlemek için suya giriyor.

'BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR TUNCELİ TERÖR İLE ANILIYORDU'

'BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR TUNCELİ TERÖR İLE ANILIYORDU'
Tunceli'nin artık bir tatil ve huzur kenti olduğunu söyleyen Vali Tuncay Sonel, huzur ortamı insanların kente gelmesine sağladığını ifade etti.
Vali Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli terör ile anılıyordu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle terörle mücadelede elde edilen başarılardan sonra Tunceli artık huzur şehri oldu. Şu an bulunduğumuz alan iki yıl öncesine kadar çöp ve bataklıktı." dedi.
"Buralarda çok güzel olimpik standartlarda açık yüzme havuzları yaptık" diyen Sonel, şunları söyledi: Deniz kumu taşıyarak Munzur Nehri kenarında plajlar açtık. Yeşil alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yoları yani Ege ve Akdeniz sahillerindeki tatil beldelerinde ne varsa bizde de aynısı var. Vatandaşımız huzur içinde ailesiyle birlikte bu sahillerde ve sıcak havada serinlemenin keyfini batıya gitmeden yaşayabiliyor artık.

'OTELLERDE AYLAR SONRA YER BULUNABİLİYOR'

'OTELLERDE AYLAR SONRA YER BULUNABİLİYOR'
Tunceli'ye yoğun bir ilginin olduğunu anlatan Vali Sonel, kentteki otellerin doluluk oranını yüzde yüzü aştığını söyledi.
Vali Sonel, "Tunceli inanılmaz bir kalabalık durumda. Otellerde aylar sonra yer bulunabiliyor. Batıya gitmek istemeyenler Tunceli'ye akın etmiş durumda. Bütün mekanlarımız ve otellerimiz dolu" dedi.
Tunceli'nin bir turizm kenti olduğuna değinen Sonel, "Vatandaş, esnaf memnun ve biz memnunuz. Tunceli, Cumhuriyet tarihinin en büyük değişimini son iki yıl içinde yaşamaya başladı. Tunceli ekonomisi inanılmaz bir büyüme gösterdi" diye konuştu.
Almanya'da yaşayan Nuray Aydın, 3 çocuğuyla birlikte her yıl Antalya ya da Bodrum'a giderek tatili geçirdiğini ifade ederek, "Tunceli inanılmaz güzel. Her yıl Antalya ya da Bodrum'da tatil yapıyordum. Birçok arkadaşım Tunceli'yi tercih etti bende Tunceli'ye geldim" dedi.
Aydın, "İnsanlar çok modern herkes istediğini giyip rahatça gezebiliyor. Ortam huzurlu, insanlar çok sıcak. Plajlar dolu ve ben Tunceli'ye gelmekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
İsmail Yılmaz ise Ege ve Akdeniz'in artık Tunceli ile yarışmak zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi: Eskiden buraya gelmekten korkardık, gelelim mi gelmeyelim mi diye. Ama baktık herkes Tunceli'ye akın ediyor biz de gözü kapalı geldik. 2 damadım ve torunlarımla Almanya'dan buraya geldik. Tatilimizi burada geçireceğiz. Ege ve Akdeniz sahillerinde ne varsa burada daha fazlası var. Paramız buradaki insanlara gitsin istedik ekonomiye katkımız olsun dedik. Bu ortamı sağlayanlara minnet duyuyorum.
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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Munzur Pülümür

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