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  4. Burası Sinop… 50 yıl sonra ilk kez böyle bir şey yaşandı! ‘Karaya çıktığını ilk defa görüyorum’

Burası Sinop… 50 yıl sonra ilk kez böyle bir şey yaşandı! ‘Karaya çıktığını ilk defa görüyorum’

26.12.2024 09:30
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26.12.2024 09:30
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde denizin içinde yer alan Güllüsu Kayalıkları’nın çevresi, denizin çekilmesiyle karaya dönüştü. Güllüsu Kayalıkları’nda 50 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Bölgede yaşayanlar gözlerine inanamadı. İşte o görüntüler…

Sinop'ta sahilde bazı noktalarda gözlenen deniz çekilmesi dronla görüntülendi. Kentte sert esen poyraz ve gelgite bağlı olarak bazı dönemlerde görülen deniz çekilmesi dolasıyla Türkeli ilçesindeki Güllüsu Kayalıkları'nın çevresi karaya dönüştü.

Bölgede balıkçılıkla uğraşan İlyas Yalçın, böyle bir durumla en son 1976 yılında karşılaştıklarını söyledi.

O dönemde de Güllüsu Kayalıkları çevresindeki suyun çekildiğini anımsatan Yalçın, uzun yıllar sonra aynı olayın tekrarlandığına şahit olduklarını dile getirdi.

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Dikilitaş olarak tabir ettikleri kayalıkların çevresinin sularla kaplı olduğunu belirten Yalçın, "1976 yılında 15-16 yaşlarında iken ilk defa ayağım hiç suya değemeden kayalığın etrafından dolanmıştım. Ondan sonra hiç hatırlamıyorum. Dikilitaş dediğimiz burası hep suyun içindeydi. 1976 yılından bu yana ilk defa Dikilitaş’ın karaya çıktığını görüyorum."

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AA - İHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sinop deniz çekilmesi kayalık
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