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'Burası Yozgat'ın en işlek caddesi' diye isyan etti: Belediyeden şikayetçi olacağım

08.02.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karların erimeye başlamasıyla binalardaki sarkıtlar vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. Yozgat'ta da Ahmet Yiğit isimli bir vatandaş üstüne sarkıt düşmesi sonucu yaralandı. Neye uğradığını şaşıran Yiğit, "Burası Yozgat'ın en işlet caddesi' diye isyan ederek belediyeden şikayetçi olacağını söyledi.

'Burası Yozgat'ın en işlek caddesi' diye isyan etti: Belediyeden şikayetçi olacağım

Yozgat’ta saçaktan düşen buz sarkıtı bir kişinin yaralanmasına neden oldu, yaralı vatandaş belediyeyi ihmalle suçladı.

OLAY YERİNE YIĞILIP KALDI

Yozgat’ta karların erimesi ile binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları, havaların ısınması ile koparak düşmeye başladı. Geçtiğimiz gün, Yozgat’ın en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesinde saçaktan düşen buz sarkıtı Ahmet Yiğit’in yaralanmasına neden oldu. Neye uğradığını anlamayan Yiğit, olay yerinde yığılıp kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Saçaktan düşen buz sarkıtının yaraladığı Yiğit, Yozgat Belediyesini ihmalle suçlayarak şikayetçi olacağını söyledi. Yiğit yaptığı açıklamada, “Ben kanser hastasıyım, bankaya gidiyordum, yürürken sol omzuma iki tane buz kütlesi düştü. Vatandaşlar ve polis ekipleri hemen yardımcı oldu. Ben mağdur oldum. Belediyeden şikayetçiyim, başkalarının mağdur olmaması için ricam, belediye lütfen duyarlı olsun. Şu çatılardaki kar kütlelerini temizlesinler. Burası Yozgat’ın en işlek caddesi” dedi.
Olay sonrası panik yaşayan çevredeki vatandaşlar da belediyeye tepki gösterdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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