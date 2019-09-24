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Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 08:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali’nin finali sanatçı Buray’ın binlerce kişiyi coşturduğu konserle sona erdi.Kestel ilçesinde bu yıl ilk kez Belediye Başkanı Önder Tanır’ın himayesinde başlatılan Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa’nın Kestel ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali’nin finali sanatçı Buray’ın binlerce kişiyi coşturduğu konserle sona erdi.
Kestel ilçesinde bu yıl ilk kez Belediye Başkanı Önder Tanır’ın himayesinde başlatılan Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün süren festivalde ilk gece Irmak Arıcı, ikinci gece Burak Kartal ve finalde ise Buray sahne aldı.
Binlerce Kestelli genç de Kestel Meydanı’nda Buray’ın hareketli şarkılarına eşlik etti. Coşkulu anlar yaşayan Kestelliler zaman zaman cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şov oluşturdular. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sahneye çıkarak Buray ile öz çekim yaptı.
Muhteşem bir konserle festivalin finalini yaptıklarını belirten Önder T anır, "Kültür ve Sanat Festivalimizin kapanışını, Buray’ın muhteşem coşkulu konseri eşliğinde yaptık. Organizasyonumuzda her türlü desteği veren, kıymetli Kaymakamımıza, katılımlarıyla bizi onurlandıran ve süreçte fikir alışverişi yaptığımız tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, emeği geçen tüm belediye personelimize, çalışma arkadaşlarıma ve etkinliğimize uzaktan, yakından teşrif eden tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Festival kapsamında 20 ton şeftali ve Deveci Armudu da vatandaşlara dağıtıldı. Festivalin önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde sürdürüleceği öğrenildi.

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu

Buray Kestel’de binlerce kişiyi coşturdu
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